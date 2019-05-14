المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعى إبراهيم.م 28 سنه عاطل، قام الشروع فى مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قاما المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح نارى، مما بث الخوف والرعب فى نفس المجنى عليه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات قطعية بالرأس، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح ناري " فرد خرطوش " وقام بالإعداء به عليه على رأسه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولا منه على مبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول، وفرا هاربا.

وبتتبع خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.