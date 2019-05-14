video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحفيين: فرقة للفنون الشعبية على مسرح الخميس المقبل بالمجان

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:17 ص
الصحفيين: فرقة للفنون الشعبية على مسرح الخميس المقبل بالمجان حسين الزناتى
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إنه سيتم عرض فنى لإحدى فرق الفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل .

وأضاف الزناتى فى تصريحات له أن ذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة ٤ عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة لمحافظات العريش وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفى 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلاً آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.

وأشار الزناتى إلى أن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الذى لا يألو جهدًا فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية إلى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على قواعد فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ 72.. الـ selfie أول الممنوعات بحجة تسببه فى الفوضى.. المصورون ملزمون بتطبيق القوانين.. والصحفيون لهم مكان بالعروض الصباحية

وزارة الإعلام الفلسطينية: احتجاز الاحتلال لصحفيين مواصلة للحرب ضد حراس الحقيقة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 7 صحفيين وناشطا حقوقيا شمال الضفة الغربية

نقابة الصحفيين

حسين الزناتى

اخبار مصر

الصحفيين

لجنة النشاط

اخر الاخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة