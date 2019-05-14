الصحفيين: فرقة للفنون الشعبية على مسرح الخميس المقبل بالمجان

قال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إنه سيتم عرض فنى لإحدى فرق الفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل .

وأضاف الزناتى فى تصريحات له أن ذلك بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامة ٤ عروض فنية فى شهر رمضان لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة لمحافظات العريش وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفى 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلاً آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.

وأشار الزناتى إلى أن هذه العروض تأتى على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الذى لا يألو جهدًا فى تقديم الفن الراقى الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين الذى تحول فى الفترة القليلة الماضية إلى منارة جديدة لتقديم الفن الراقى والقيام بدوره التوعوى المنوط به .