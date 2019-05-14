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السيطرة على حريق داخل شقة بسبب ماس كهربى بطنطا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:22 ص
السيطرة على حريق داخل شقة بسبب ماس كهربى بطنطا حريق - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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سيطرت قوات الحماية المدنية بطنطا بمحافظة الغربية، على حريق إندلع فى شقة بالطابق السابع ببرج سكني بشارع الحلو دائرة قسم ثان طنطا بسبب ماس كهربي.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بالطابق السابع ببرج سكني بشارع الحلو، على الفور انتقلت سيارتى إطفاء، وطوارئ شركة الغاز، وتم السيطرة على الحريق، بعد أن التهمت النيران معظم محتويات الشقة دون حدوث إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 

 


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