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"قوي البرلمان" توصى بزيادة موازنة الجهاز..

"التنظيم والإدارة" من البرلمان: ننشئ ملفا إلكترونيا لكل موظف بالدولة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:22 م
"التنظيم والإدارة" من البرلمان: ننشئ ملفا إلكترونيا لكل موظف بالدولة الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمود حسين
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ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.

 

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "نشكر التعاون المثمر من قبل وزارتى المالية والتخطيط مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خاصة فى ملف التحديث الوظيفى وبيانات الموظفين وهو الملف الإلكترونى، وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات الخاص بالدفع الإلكتروني".

 

وأوضح "الشيخ"، أن كل موظف فى الجهاز الإدارى للدولة سيكون له ملفا إلكترونيا يشمل كافة بياناته، والجهاز انتهى من إنشاء ملفات إلكترونية لعدد كبير من الموظفين والعاملين حتى الآن.

 

كما أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أنشأ مركز مسابقات على أعلى مستوى بمجهودات مصرية خالصة، وكل هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة فى مصر، متابعًا: "منظومة المواليد والوفيات فى مصر فازت المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، وهناك إنجازات تتحقق على الأرض تدعو للفخر".

 

وأكد الشيخ، على أن هذه المشروعات تحتاج دعم مالى، كما طالب بزيادة ميزانية العلاج الطبى للعاملين، وتضامنت لجنة القوى العاملة مع طلب الجهاز زيادة ميزانيته، وأوصت بدعم العلاج الطبى بمليون جنيه زيادة، وأيضًا أوصت بزيادة موازنة الجهاز لدعم هذه المشروعات.

 

فيما قال ممثل وزارة المالية، إن العلاج الطبى مخصص له 3،5 مليون جنيه، فتم زيادة هذا البند بنسبة 30%، وخلال السنة المالية إذا احتاج الجهاز مبالغ إضافية سيتم تلبيتها، ويمكن للجهاز أن يتم زيادة اشتراكات العاملين فى نظام العلاج.

 

وعقب صالح الشيخ، قائلا: "زيادة مليون جنيه للعلاج، هذا الرقم لا يؤثر، لدينا عدد كبير من العاملين كبار السن، وازاى زودت 30% والموازنة كانت 59 مليون ونزلت 57 مليون".

 


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