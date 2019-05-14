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الإمبراطور اليابانى الجديد يتسلم أول إحاطة رسمية من رئيس الوزراء

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:26 م
الإمبراطور اليابانى الجديد يتسلم أول إحاطة رسمية من رئيس الوزراء الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو
طوكيو (أ ش أ)
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تسلَّم الإمبراطور اليابانى الجديد، ناروهيتو، أول إحاطة رسمية للوضع الراهن فى الداخل والخارج منذ توليه عرش الإمبراطورية فى الأول من شهر مايو الجارى، خلال لقائه رئيس الوزراء شينزو آبى اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أنه لا يمكن الإفصاح عن مضمون المناقشات التى أُجريت بين الإمبراطور ورئيس الوزراء ووزراء حكومته بموجب قانون شفهى لا يزال قيد الممارسة مُسمى بـ"نايسو".

يُذكر أن الإمبراطور اليابانى سبق أن تسلم تقريرا من كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا فى الأول من مايو الجاري.

جدير بالذكر أن اليابان أعلنت رسميا فى الأول من مايو الجارى اعتلاء ولى العهد الأمير ناروهيتو عرش البلاد بعد يوم من تنازل والده عن العرش، فى أول تنازل يحدث خلال قرنين.

 


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