الأمير على بن الحسين يرحب بنجوم فيلم علاء الدين فى الأردن

زخم عالمى كبير، استعدادا لطرح الفيلم العالمى علاء الدين، بطولة النجم الكبير ويل سميث، فى انتظار الفيلم الشهير، والمقرر عرضه يوم 24 من شهر مايو الجارى.

ورحب الأمير على بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم الأردنى، بحضور نجوم الفيلم الشهير للأردن، للترويج له، وعلى رأسهم النجم الأسمر ويل سميث، ومينا مسعود.

وقال الأمير على بن الحسين "ديزنى، جاى ريتشى، ويل سميث، ناعومى سكوت، مينا مسعود، وكل طاقم العمل الذى عملوا بجد، شكرا لكم على إعادة علاء الدين لموطنه".

⁦@Disney⁩ , Guy Richie, Will Smith, ⁦@NaomiScott⁩ , ⁦@MenaMassoud⁩ and all the cast and crew who worked so hard. Thank you for bringing Aladdin back home!! #FilmJordan #MagicCarpetTour pic.twitter.com/vpQ6fxafwt