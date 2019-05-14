"إيه بي سي نيوز" الأمريكية: السلطات الفنزويلية ترفع القيود المفروضة على صرف العملات بعد 16 عاماً

كراكاس (أ ش أ)

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ لها أن السلطات الفنزويلية رفعت القيود المفروضة على البنوك فيما يتعلق بصرف العملات الأجنبية وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

وأضافت الشبكة أن عدداً من المواطنين الفنزويليين اصطفوا أمام نوافذ صرف العملات بالبنوك الخاصة بالعاصمة كراكاس وذلك عقب سماع صدور هذا القرار، ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد في هذا الصدد.

يُشار إلى أن الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز كان قد فرض هذه القيود خلال عام 2002.

وتشهد فنزويلا حالياً أزمة سياسية تصاعدت منذ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد خوان جوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعها عدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية الحليفة لها .