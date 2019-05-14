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أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:20 ص
أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم الموجة الحارة
كتب - أشرف عزوز
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تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددا من الفعاليات المهمة، على رأسها:

 

1 . الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تكشف: طقس شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والبلاد تتأثر بكتلة ساخنة قادمة من الجزيرة العربية.. وتحذر: الثلاثاء ذروة الموجة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتجنبوا التعرض للشمس

 

2 . "الأعلى للإعلام" يستمع لـ"أحمد السبكى" بشأن شكوى صدى البلد حول مسلسل كوميدى.. طالب المجلس الأعلى للإعلام المنتج أحمد السبكى بتواجده أو ممثله القانونى بمقر المجلس، للرد على شكوى قناة صدى البلد بشأن أحد المسلسلات المذاع عبر قنواتها

 

3 . مباراة بيراميدز ووادى دجلة المقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوى الساعة 10 مساءا

 

4 . انعقاد أولى اجتماعات لجنة الهجرة بحضور ممثلى الحكومة والهيئات المعنية .. حيث ينعقد اجتماع "لجنة الهجرة " مع ممثلى الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء

 

5 . منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال توفر 5580 فرصة عمل.. يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 

6 . موسكو: لافروف سيلتقى بومبيو فى سوتشى .. أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيجرى مباحثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى مدينة سوتشى الروسية

 

7 . توزيع مبالغ نقديه وتكريم أسر الشهداء والمصابين بحادث تفجير سوق الشيخ زويد لعدد 38 مصاب و5 شهداء بشمال سيناء

 

8 . وزيرة التضامن تسافر الى أمريكا

 

9 . محافظ القاهرة يشارك فى اجتماع لمتابعة الاستعدادات لبطولة أفريقيا     

 

10 . لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام تحقق مع السبكى

 

11. اجتماع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام

 

12. تجديد حبس المتهم بقتل والدته بالكوم الأخضر

 

13. محاكمة الطالب المتهم بقتل والده بسبب نشر فيديوهات إباحية


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