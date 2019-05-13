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"5 إعدام و20 مؤبد".. حصيلة أحكام أخطر مسجل خطر قتلته الشرطة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:10 م
"5 إعدام و20 مؤبد".. حصيلة أحكام أخطر مسجل خطر قتلته الشرطة المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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كشفت أجهزة الأمن هوية العنصر الإجرامى شديد الخطورة مطلق النار على قوات الشرطة بطريق السويس.
 
وتبين أن المتهم يدعى "سالم الواط" مطلوب التنفيذ عليه فى (27) حكم جناية (5 إعدام -20مؤبد -11 سنة - 10 سنوات) فى قضايا (قتل - مقاومة سلطات - حيازة أسلحة نارية وذخائر - مخدرات- خطف - سرقة بالإكراه - شروع فى قتل).
 
 جاء ذلك في ضوء تمكن الأجهزة الأمنية من استهداف أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والذى لقى مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق (القاهرة – السويس) بدائرة قسم فيصل بمديرية أمن السويس، وعُثر بجواره على (2 بندقية آلية " إحداهما محترقة" – عدد من الخزن وفوارغ طلقات مختلفة الأعيرة " محترقة" – طبنجة روسى و2 خزينة لذات العيار – كمية محترقة من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – نظارة رؤية ليلية – هاتف محمول – مبلغ مالى بلغ 34 ألف جنية " جزء منه محترق).. ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية إلى التوصل إلى هوية الجثة ، وتبين أنها للشقى الخطر سالم محمد حسين سالم سويلم وشهرته (سالم الواط) عاطل، مُقيم المغارة الحسنة بشمال سيناء، وتأكد ذلك بنتائج تحليل الحامض النووى (DNA) والذى تطابقت عينة من الجثة مع عينة تم أخذها من والدته المُقيمة بمنطقة شمال سيناء.
 
وبإستكمال الفحص تبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى (27) حكم جناية (5 إعدام -20 مؤبد -11 سنة - 10 سنوات) فى قضايا (قتل - مقاومة سلطات - حيازة أسلحة نارية وذخائر – مخدرات - خطف - سرقة بالإكراه - شروع فى قتل)..  ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى (3694/2018 إدارى قسم ثان العاشر من رمضان (حيازة أسلحة نارية وذخائر, مخدرات "إتجار", مقاومة سلطات) و(8949/2018) جنايات قسم ثان العاشر من رمضان (حيازة أسلحة نارية وذخائر, مخدرات "إتجار")، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

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