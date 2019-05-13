مقتل كاهن كنيسة مارى مرقص بشبرا الخيمة على يد خادمه بطلق نارى

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت كنيسة مارى مرقص بشارع السد العالى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، إطلاق عيار نارى نتج عنه وفاة الأنبا مقار سعد، قسيس بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوة المباحث للكنيسة لبدء التحريات والتحقيقات بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.

وتردد خلال أعمال البحث الجنائى عن قيام الخادم الخاص بالأنبا مقار والذى يدعى كمال شوقى والذى يبلغ من العمر 45 عاما، بإطلاق النار تجاه الأنبا مقار، من طبنجة عيار 9 ملم، مما أرداه قتيلا على الفور لوجود خلافات سابقة بينهما، وكانت قد حدثت مشاجرة بينهما سابقا.

و تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد مقتل قسيس على يد خادمة بكنيسة مارى مرقص بشارع الوحده العربية دائرة القسم انتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسه به 3 طلقات نارية وان وراء ارتكاب الواقعة خادم القس دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص والقى القبض على المتهم وجارى مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.











