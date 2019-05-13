محافظ الإسكندرية : إزالة المنشآت لغير الملتزمين باستكمال إجراءات تقنين الأراضى

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أنه سيتم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتى تصل لمرحلة الإزالة للمنشآت والمبانى القائمة، وذلك لغير الملتزمين باستكمال إجراءت تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.

وشدد على جميع رؤساء الأحياء ومسئولى لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة بحصر كافة المتقدمين غير الملتزمين، واخطارهم باستكمال اجراءاتهم ، لعدم تعرضهم لإلغاء كافة الإجراءات السابقة وإزالة ممتلكاتهم طبقا للقانون .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالأحياء .

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مؤكدا على أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حقوق الشعب ، وأوضح أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضى ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم فى حدوث نقلة للمستقبل .

وتم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تم الموافقة على معاينتها ، واستعراض الأراضى التى قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضى التى تم معاينتها، والأراضى التى تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة 25 % من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم .

كما كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مسئولى شركة نهضة مصر للنظافة بالتعامل مع مناطق تمركز فريزة القمامة و عمل حملات إزالة مستمرة للحد من هذه الظاهرة و الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، مع قيام شركة نهضة مصر برفع تراكم القمامة من الشوارع أول بأول ومنع تواجدها فى الشوارع لفترات طويلة.

و أكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء بضرورة عمل حملات مستمرة لازالة اشغالات الطريق و ذلك للقضاء على التكدس المرورى الناتج عن تعدى الباعة الجائلين على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

و استعرض كل رئيس حى الشوارع التى تم رفع كفاءة منظومة النظافة بها والشوارع التى بحاجة إلى تدعيم من خلال زيادة عدد صناديق القمامة بها أو من خلال زيادة أعمال الكنس وتجريف الأتربة أو زيادة عدد مرات الجمع ، و قدمت إدارة الرقابة و الرصد البيئى تقارير مفصلة حول عدد المحاضر و التغريمات التى تم تنفيذها بجميع أحياء المحافظة خلال الأسبوع الماضى .