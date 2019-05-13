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محافطة القاهرة توافق على تعميم زراعة الأسطح بالمؤسسات الحكومية

الإثنين، 13 مايو 2019 03:44 م
محافطة القاهرة توافق على تعميم زراعة الأسطح بالمؤسسات الحكومية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وافق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على تطبيق تجربة مديرية الزراعة بالقاهرة فى زراعة أسطح العقارات مع البدء بأسطح المصالح الحكومية، واصفًا نجاح زراعة سطح المديرية بالتجربة الحضارية التى تستحق التعميم.

 

 

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الأماكن المحيطة باستادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية، كما طالب مدير الطرق ورئيس هيئة النظافة بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة الطرق والنظافة والتجميل خاصة فى الأماكن السياحية والأثرية.

 

وشدد عبد العال، على رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال دهان واجهات العقارات التى مازالت بالطوب الأحمر، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الحالية لا ترقى للمستوى المأمول.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وأمانة سر اللواء محمد حنفى السكرتير العام ومديرى مديريات الهيئات ورؤساء الأحياء.

 

ووافق المجلس خلال جلسته التى عقدت بديوان عام محافظة القاهرة على زيادة حصة محافظة القاهرة فى رأس مال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى وفقًا لحصتها المخصصة فى الزيادة فى رأس المال والتى تقدر بنحو 64 مليون جنيه وهو ما يعادل 32% من الزيادة فى رأس مال الشركة.

 


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