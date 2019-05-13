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لحماية الإقتصاد الوطنى.. ضبط شخصين بالغربية لاتجارهما بالعملة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:08 م
لحماية الإقتصاد الوطنى.. ضبط شخصين بالغربية لاتجارهما بالعملة المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالغربية لإتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار مواصلة جهود حماية الإقتصاد الوطنى.
 
 
وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث يقوم بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة بإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وبإستدعاءه ومواجهته إعترف بقيامة بإستبدال العملات الأجنبية بالإشتراك مع أحد الاشخاص ("محدد"، وجارى العمل على ضبطه)  ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عشرة أشهر طبقاً للفحص المستندى (88 ألف دولار أمريكى) .
 
 
كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته إعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال الأربعة أشهر الماضية طبقاً للفحص المستندى ( 450 ألف دولار أمريكى ، 900 ألف جنيه مصرى"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
 

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