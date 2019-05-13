لجنة الانتخابات ترفض طلب المعارضة إلغاء فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

رويترز

رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلبات من أحزاب المعارضة لإلغاء كل الأصوات فى الانتخابات المحلية باسطنبول بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة التى جرت في العام الماضى.

وكانت اللجنة قد أمرت فى الشهر الماضى بإعادة الانتخابات على رئاسة بلدية اسطنبول مشيرة إلى وجود مخالفات فى تعيين مسؤولى مراكز الاقتراع بعد طعون من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان ولكنها لم تلغ الانتخابات لمديرى المديريات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية.

وقال حزب الشعب الجمهورى الذى يمثل حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد والحزب الصالح إنه إذا كان قد تم إلغاء انتخابات رئيس البلدية التى فاز بها حزب الشعب فيجب حينئذ إلغاء كل الانتخابات الأخرى التى جرت فى اسطنبول إلى جانب فوز أردوغان فى انتخابات الرئاسة العام الماضى لأن نفس المخالفات حدثت فى تلك الانتخابات.