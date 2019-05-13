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قوات من الجيش الأرجنتينى تهرع إلى قصر الرئاسة بعد تحذير من وجود قنبلة

الإثنين، 13 مايو 2019 10:49 م
قوات من الجيش الأرجنتينى تهرع إلى قصر الرئاسة بعد تحذير من وجود قنبلة الرئيس الأرجنتينى موريسيو ماكرى
رويترز
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قال مسؤول فى المكتب الصحفى الرئاسى بالأرجنتين إن قوات الجيش والشرطة الاتحادية هرعت للتصدى لتحذير من وجود قنبلة بقصر الرئاسة فى بوينس أيرس أثناء وجود الرئيس موريسيو ماكرى هناك اليوم الاثنين وذلك بعد ساعات فقط من اعتقال رجل أثناء محاولته دخول المبنى وبحوزته مسدسا.

وأكد مكتب الأمانة العامة للجمهورية الأرجنتينية لرويترز تلقى هذا التهديد ضد قصر كاسا روسادا الرئاسى من خلال اتصال هاتفى أشار فيه شخص إلى خطة لوضع قنبلة داخل سيارة.

وأرسل الجيش فريقا لفحص وتأمين مداخل القصر الذي يضم أيضا مقر الحكومة. ولم يتم العثور على أي سيارة بها متفجرات كما لم يتم إخلاء المبنى.

وقال مكتب الرئيس الأرجنتيني في بيان منفصل إن التحذير من وجود قنبلة جاء بعد ساعات من إلقاء القبض على رجل بحوزته مسدسا زعم أنه على موعد مع الرئيس طالبا مقابلته. لكن جدول ماكري لم يكن يتضمن مثل هذا اللقاء.

 

 


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