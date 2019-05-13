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فيديو.. تعرف على جهود الاجهزة الامنية خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 مايو 2019 05:49 م
فيديو.. تعرف على جهود الاجهزة الامنية خلال 24 ساعة حملات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح ، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط "191قطعة سلاح نارى ، 169 قضية مخدرات، 256 دراجة نارية مخالفة ،  18162مخالفة مرورية ، 526 مخالفة مرافق، 24 قضية مصنفات، وتنفيذ 57999حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 


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