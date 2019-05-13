فى لفتة إنسانية.. استخراج بطاقة وجواز سفر لمسنة بمنزلها.. صور

كتب محمود عبد الراضي

في لفتة إنسانية خلال شهر رمضان، تم إستخراج بطاقة رقم قومى وجواز سفر لإحدى السيدات المسنات إستجابة لملتمسها، فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية نحو الإهتمام والإستجابة لملتمسات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بسرعة الإستجابة لما نشر بإحدى الصحف بشأن ملتمس المواطنة بثينة عبداللطيف مقيمة بمحافظة القاهرة ، لمساعدتها فى إستخراج بطاقة الرقم القومى وجواز السفر الخاصين بها ، لعدم قدرتها على الحركة جراء إصابتها فى حادث,

وتنفيذاً لتوجيه وزير الداخلية قام قطاع الإعلام والعلاقات بالتنسيق مع (قطاع الأحوال المدنية ، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ) وتم التواصل مع المواطنة، وإيفاد مأموريتين إلى محل إقامتها وتم إصدار بطاقة الرقم القومى وجواز السفر الخاصين بها وتسليمهما لها بمحل إقامتها,

وبدورها، أعربت المواطنة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى التيسير عليها والإستجابة لملتمسها .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين خاصةً كبار السن، بإعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة .