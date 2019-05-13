video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فى لفتة إنسانية.. استخراج بطاقة وجواز سفر لمسنة بمنزلها.. صور

الإثنين، 13 مايو 2019 12:13 م
فى لفتة إنسانية.. استخراج بطاقة وجواز سفر لمسنة بمنزلها.. صور توصيل المستندات للسيدة لمنزلها
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
في لفتة إنسانية خلال شهر رمضان، تم إستخراج بطاقة رقم قومى وجواز سفر لإحدى السيدات المسنات إستجابة لملتمسها، فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية نحو الإهتمام والإستجابة لملتمسات المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
 
 
 ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بسرعة الإستجابة لما نشر بإحدى الصحف بشأن ملتمس المواطنة بثينة عبداللطيف مقيمة بمحافظة القاهرة ، لمساعدتها فى إستخراج بطاقة الرقم القومى وجواز السفر الخاصين بها ، لعدم قدرتها على الحركة جراء إصابتها فى حادث,
 
وتنفيذاً لتوجيه وزير الداخلية قام قطاع الإعلام والعلاقات بالتنسيق مع (قطاع الأحوال المدنية ، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ) وتم التواصل مع المواطنة، وإيفاد مأموريتين إلى محل إقامتها وتم إصدار بطاقة الرقم القومى وجواز السفر الخاصين بها وتسليمهما لها بمحل إقامتها,
 
وبدورها، أعربت المواطنة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى التيسير عليها والإستجابة لملتمسها .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين خاصةً كبار السن، بإعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة .
 
 
السيدة المسنة
السيدة المسنة

توصيل المستندات للسيدة لمنزلها
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى بجنوب سيناء

محافظ الدقهلية فى إفطار المسنين: مهما قدمنا لكم لن نستطيع رد تضحياتكم

استخرج بطاقة لسيدة

سيدة مسنة

حقوق الانسان

حوادث

الحوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة