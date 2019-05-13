ضبط شخصين لنصبهما على الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالغربية وسوهاج لنصبهما على مواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بسيون بالغربية لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (45.000 ألف جنيه) من أصل مبلغ (120.000 ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع نجله المتواجد حالياً بالخارج بذات الدولة ، وأبدى إستعداده برد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.. لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد الأشخاص والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (230 ألف جنيه) مقابل تدبير عقود عمل لبعض أقاربه بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.