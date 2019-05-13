سيدة تركية تتعرض للطعن بسكين بسبب دعمها لمرشح المعارضة فى انتخابات البلدية

كتب أحمد عرفة

لا تزال حالات الاعتداء ضد الشخصيات التركية المعارضة مستمرة، خاصة بعدما تعرضت سيدة تركية لاعتداء بالسكين بعد إعلانها دعمها القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أكرم إمام أوغلو خلال انتخابات إسطنبول المقبلة.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، اعتداء شخص بالسكين على جوكنور دامات، التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بابنته الروحية، بعد تبرعها بـ20 ليرة لدعم أكرم إمام أوغلو رافعة شعار: كل شيء سيكون رائعا.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن جوكنور دامات،أقدمت أثناء تلقيها العلاج من مرض السرطان بمدينة تكرداغ، على نشر عبارة "كل شيء سيكون رائعا" على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي والتبرع بـ20 ليرة لدعم إمام أوغلو، فيما أقدم شخص على الاعتداء بالسكين على دامات قائلا: هل أنتِ ذات القلب الشجاع؟.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن أنصار أردوغان تركوا فى وقت لاحق رسائل على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تمنوا خلالها الموت لدامات التي وصفها أردوغان بابنته الروحية قبل ذلك.