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رسالة نيكولاس مادورو الساخرة للأمهات بفنزويلا: "يمكنك الاعتماد على"

الإثنين، 13 مايو 2019 12:40 م
رسالة نيكولاس مادورو الساخرة للأمهات بفنزويلا: "يمكنك الاعتماد على" أحداث فنزويلا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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فى خضم أخطر صراع سياسى واجتماعى شهدته فنزويلا مقترنا بالعنف والأزمة الاقتصادية، قرر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تكريس قصيدة لماريو بينيديتى للأمهات الفنزويليات بعنوان "هيا نتوصل إلى اتفاق".
 
ووفقا لقناة "إن تى إن 24" الكوبية، فأن مادورو بعث رسالة للأمهات الفنزويليات، قال فيها "يمكنك الاعتماد على" وذلك فى الوقت الذى تعيش ملايين الأمهات الفنزويليات فى محنة كبيرة من عدم الحصول على الغذاء الكافى لها ولابناءها، بينما تعيش أخريات فى حالة حداد لأن العنف أو نقص الأدوية انتزعوا أطفالهم أو تعرضوا للسجن ظلما أو اضطروا للهجرة ببساطة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية. 
 
وقال فى تسجيل فيديو بمكتبة "أنت تعلم أنه يمكنك الاعتماد على، عد معى ليس حتى اثنين أو حتى عشرة ، لكن يمكنك الاعتماد على إلى ما لا نهاية، يمكنك الاعتماد على حبى، بحمايتى دائما".
 
وأضاف مادورو "فى هذا اليوم الخاص، أبعث بتحياتى وامتنانى الأبدى لجميع الأمهات، اللواتى يرفعن العائلة والوطن بحبهم الرفيع واحتضانهم الصادق، عد معى أمهات من فنزويلا، مع حبى وبكل حمايتى بارك الله فيكم.
 
 

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