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تعرف على عقوبة مستريح سوهاج الجديد..استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 ص
تعرف على عقوبة مستريح سوهاج الجديد..استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها أرشيفية - مستريح سوهاج
كتب سليم على
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص فى سوهاج، استولى على أكثر من مليون جنيه من 3 أشخاص، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 مواطنين اتهموا فيه  شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بالحصول منهم على مليون و125 ألف جنيه، لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة، يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

 

وأشار السقا، إلى أن  عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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