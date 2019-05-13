بحث التوسع فى المدن الخضراء بـ4 مناطق مصرية مع المديرة التنفيذية بالبنك الأوروبى

كتبت آية دعبس

نظرا لأهمية التحول إلى المدن الخضراء، وكونها أصبحت أمر ضرورى يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، استقبلت الحكومة المصرية، جانيت هكمان المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، وخالد حمزة مدير مكتب البنك بمصر لمناقشة التوسع فى التحول للمدن الخضراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ولتنفيذ نماذج المدن الخضراء يتطلب ذلك تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح، وأن تتسق مع السياسات والإجراءات الوطنية للتنمية، ذلك بالتزامن مع الانتهاء من مقترح مشروع للمدن المستدامة بشرم الشيخ، وتنفيذ ذلك فى البحر الأحمر من خلال التركيز على التنوع البيولوجى.

كما أن التحول إلى المدن الخضراء يجب أن يركز على التوسع في النقل الكهربى، وادارة المخلفات الصلبة والتنوع البيولوجي وادارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، خاصة وأنها مجالات ذات بعد بيئي اقتصادي، وذلك فى الوقت الذى تم الإنتهاء فيه من خطط العمل الفنية الخاصة بالمحافظات المصرية فى مجال ادارة منظومة المخلفات، إلى جانب الدراسات المعدة في مجال تطوير الأراضي المحمية والتنوع البيولوجي، هذا إلى جانب أهمية دمج القطاع الخاص في المشروعات البيئية.

ويستهدف برنامج المدن الخضراء، التطبيق على عدد 4 مدن مصرية كنموذج رائد وهي (وسط القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وأسوان)، حيث يقوم البنك بتقديم الدعم الفنى وتحديد الأولويات والتأثيرات البيئية والمشروعات المطلوب تنفيذها لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، وسيتم دعوة الحكومة المصرية للمشاركة في مؤتمر المدن الخضراء بلندن في يوليو المقبل.