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المشدد 3 سنوات للمتهمين باختلاس محضر تموين واستبداله بآخر بالشرقية

الإثنين، 13 مايو 2019 02:05 م
المشدد 3 سنوات للمتهمين باختلاس محضر تموين واستبداله بآخر بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم باختلاس محضر تموين واستبداله بآخر للتحايل على القانون، وذلك مقابل مبلغ مالى.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.
 
تعود أحداث القضية رقم 322 لسنة 2019 جنايات مركز الإبراهيمية، والتي تتهم فيها النيابة العامة كلا من: "السيد س أ" 55 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة الإبراهيمية، و"حافظ إ م س" 26، حاصل على ماجستير تربية رياضية، و"رضا ع ال ع" 52 سنة، مفتش تموين بإدارة تموين الإبراهيمية، بأنهم في غضون شهر مارس 2018، بدائرة مركز الإبراهيمية، قام المتهم الأول بإختلاس أوراق المحضر رقم 187 جنح أمن دولة طواريء الإبراهيمية لسنة 2018، محرر ضد المتهم الثاني، والذي كان بحوزته، حيث استبدله بمحضر آخر، فيما تبين تورط مفتش التموين معهم في واقعة التزوير والتحايل نظير مبلغ من المال بالاتفاق فيما بينهم، وتم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أحالتهمم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

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