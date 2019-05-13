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الإثنين، 13 مايو 2019 10:21 م
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المبعوث الأمريكى لإيران: طهران لا تفهم سوى لغة الضغط والعزلة الدبلوماسية

الإثنين، 13 مايو 2019 10:02 م
المبعوث الأمريكى لإيران: طهران لا تفهم سوى لغة الضغط والعزلة الدبلوماسية المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك
أ ش أ
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، اليوم الاثنين، عزم واشنطن على التصدي لأنشطة إيران، قائلا إن نظام الملالي لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.

 

وقال هوك في تصريح لقناة ( سكاي نيوز) الإخبارية - : لقد انتهى عهد تهرب إيران من المسؤولية عن الهجمات، مضيفا أنه لا يمكن أن تقوم طهران بتنظيم وتدريب وتجهيز الوكلاء ثم تتوقع أن يجري غض الطرف عما تقوم به.

 

وتابع المبعوث الأمريكي : نحن ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران حول إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن، مشددا على سعي الولايات المتحدة إلى إنهاء وجود جميع الجماعات والقوات التي تخضع للقيادة الإيرانية في سوريا.

 

وأشار إلى أن واشنطن وضعت سياسة جديدة فيما يتعلق بإيران، مؤكدا أن طهران ستحاسب على هجمات وكلائها، موضحا أن هدف الولايات المتحدة هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وليس كدولة ثورية.

 

ويأتي تلويح واشنطن بمزيد من الصرامة تجاه إيران، فيما يواصل الجيش الأمريكي حشد قواته في الشرق الأوسط بعدما وردت معلومات استخباراتية عن تحضير إيران لمهاجمة مصالح أمريكية في المنطقة.

 

 


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