السفير الإماراتى : استثماراتنا فى مصر تجاوزت الـ 6.663 مليار دولار

أكد السفير جمعة مبارك الجنيبي ، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن بلاده تأتي في المركز المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ،مشيرا الي أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر عام2018 تجاوزت نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017.

جاء ذلك في كلمة السفير جمعة مبارك الجنيبي خلال ، اللقاء الرابع بمستثمري الإمارات في مصر، بمقر السفير بالقاهرة، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال من مستثمري الإمارات وكبار مسؤولي وقيادات الشركات الإماراتيّة العاملة في مصر في كافة المجالات الحيوية.

وقال السفير جمعة مبارك الجنيبي أن العلاقاتُ الاقتصادية بين الإمارات ومصر ، تطورت خلالَ السنواتِ الأخيرةِ ، حيث وصلَ حَجْمُ التَبَادُلِ التِجَاريّ بين البلدينِ في الفترة من (يناير – اكتوبر ) عام 2018 نحو 3 مليار دولار ، مشيرا الى أن عددُ الشركاتِ الاماراتية العاملة في مصر الى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنةً ب923 شركة عام 2017 ،

فيما تجاوزت الاستثمارات هذا نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017، ومن ثم فقد تبوأت الإماراتُ المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر.

وأضاف الجنيبى : نأمل أن نكونَ قد وفّقنا في مد جسور التواصل بين بلدينا الشقيقين، وتذليلِ بعض المعوقات التي واجهت بعضَ الشركاتِ الإماراتيّة خلالَ الاعوام الثلاثة الماضية. على أمل أن ننجح سويًا خلالَ المرحلةِ الراهنةِ في التغلُّب على أي معوقات راهنة أو مُستقبليّة.

وثمن الدورَ المهمَ الذي تُسهم به الشركاتُ الإماراتيّةُ العاملةُ في مصر في دفعِ وتوطيدِ العلاقاتِ الثُنَائيّةِ بين البلدينِ على كافةِ المُستويات والأصعدةِ، خاصةً في ظلِّ الإشاداتِ المُستمرةِ من الحكومةِ المصريّة بمؤَسّساتِ وشركاتِ الدولةِ من حيثُ الكَفَاءةِ والجودةِ في الإنتاجِ وحُسْنِ السُمْعَةِ.

كما ثمن ما تقومُ به الحكومةُ المِصْرِيةِ من جهودٍ مَلْموسةٍ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة،مؤكداً على أنَّ سفارةِ الإماراتِ العربيّة المُتَّحِدةِ بالقاهرةِ حريصة كل الحرص على تسهيل مهام و دعم اى مُسْتَثمرٍ إماراتيّ بمصر، ووصف العلاقة بين الامارات و مصر بأنها علاقات متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل.

وحيا السفير الجنيبي الوزراء ومستثمري الإمارات على جهودهم الحثيثة ودرهم البارز في نجاح المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الإماراتُ في مصر معربا عن امله ان تستمر العلاقات الاماراتية المصرية على طريق التقدم والازدهار .