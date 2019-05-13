السجن 15 عاما بحق نائب سابق لوزير المالية الصينى لإدانته بالفساد

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قضت محكمة الشعب المتوسطة الثانية فى العاصمة الصينية (بكين) بالسجن 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 6 ملايين يوان (878 ألف دولار) بحق النائب السابق لوزير المالية الصينى "تشانج شاو تشون"، لإدانته بالحصول على رشى بقيمة 66.98 مليون يوان (حوالى 9.8 مليون دولار(.



وذكرت المحكمة - فى بيان اليوم الإثنين أن الأموال التى حصل عليها تشون بطريقة غير قانونية سوف تعاد إلى الخزانة الوطنية، مشيرة إلى أنه فى الفترة من 1995 إلى 2018، حصل تشون على مميزات من مناصبه من أجل تحقيق منافع لآخرين فى الأعمال والترقيات والالتحاق بالمدارس، وقبل نتيجة لذلك هدايا وأموال بقيمة 9.8 مليون دولار.



وأضافت المحكمة أنها خفضت العقوبة بعد اعتراف تشون بذنبه وأبدى توبته، وكان متعاونا فى إعادة الأموال التى حصل عليها بطريقة غير قانونية.