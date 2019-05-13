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الإثنين، 13 مايو 2019 04:02 م
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الداخلية العراقية: اعتقال إرهابى وسط العاصمة بغداد

الإثنين، 13 مايو 2019 03:08 م
الداخلية العراقية: اعتقال إرهابى وسط العاصمة بغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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اعتقلت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين إرهابيا وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان بثته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "مفارز (دوريات) الاستخبارات ألقت القبض على أحد الإرهابيين وسط العاصمة، بعد نصب كمين له بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات بغداد الكرادة".


وأضاف أن "المتهم مطلوب بقضايا إرهابية كونه كان يعمل بصفة أمر مفرزة أمنية لما يسمى ولاية نينوى، وشارك فى قتل الضباط والمنتسبين فى مدينة الموصل أثناء سيطرة الجماعات الإرهابية عليها"، مشيرا إلى أن لديه اثنان من أشقائه كانا يعملان كجنود لدى تنظيم داعش الإرهابي، وتم قتلهما خلال عمليات التحرير".


وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية فى مناطق متفرقة من /بغداد/ والمحافظات العراقية الأخرى.


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