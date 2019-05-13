الحكومة اليمنية: لن ننسحب من الحديدة قبل خروج الحوثى ونزع الألغام

صنعاء (أ ش أ)

أعلن رئيس الفريق الحكومى اليمنى فى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار فى الحديدة، صغير بن عزيز، أن أى خطوة انتشار أحادية من الحوثيين لا قيمة لها وستكون مرفوضة ما لم تتم الإجراءات وفقا لما اتفق عليه .

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الساحل الغربى الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، العقيد وضاح الدبيش، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، إن القوات الحكومية لن تنسحب من الحديدة قبل التأكد من خروج الحوثيين .

وأوضح الدبيش، أن القوات الحكومية لن تنفذ التزاماتها المتمثلة بانسحابها الى مسافة 3 كيلومترات من مواقعها قبل التأكد من نزع الألغام وانسحاب الحوثيين.

وكان وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، قد انتقد فى وقت سابق، آليات الأمم المتحدة الأمريكية فى التعامل مع المليشيات الحوثية فى البلاد، لافتا إلى أنها تتعامل مع انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ مدينة الحديدة خارج إطار اتفاق ستوكهولم، وبهذه الطريقة تحاول واشنطن إعاقة أى إدانة حوثية فى مجلس الأمن الدولى.