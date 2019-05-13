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الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتحسين كفاءة موانئ الحديدة بعد انسحاب الحوثي

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتحسين كفاءة موانئ الحديدة بعد انسحاب الحوثي عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ /
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أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للمساعدة فى تحسين كفاءة وإنتاجية موانئ الحديدة، بعد مغادرة الميليشيات الحوثية.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى - فى بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" الأحد - أن المنظمة مستعدة للمساعدة فى تحسين كفاءة وإنتاجية الموانئ.

ووصفت منسقة الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى اليمن ليز غراندى ميناء الحديدة بشريان الحياة فى محافظات اليمن الشمالية.

وأضافت أن ترقية مستوى المنشآت فى الموانئ أمر عاجل، وهناك سباق مع الزمن لنقل الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من السلع الحيوية بأسرع ما يمكن وسلاسة لملايين الناس فى جميع أنحاء البلاد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".

وكانت ميليشيا الحوثي، قد أعلنت فى وقت سابق أمس بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، فيما شكك مسؤولون فى الحكومة اليمنية الشرعية بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلموا الموانئ إلى عناصر أخرى تابعة لهم.

 


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