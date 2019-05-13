استطلاع يكشف تراجع حزب ماى إلى المركز الخامس

رويترز

تراجع حزب المحافظين البريطانى، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماى، إلى المركز الخامس فى استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لحساب صحيفة التايمز قبل انتخابات البرلمان الأوروبى التى تجرى فى 23 مايو مع تزايد الضغط على ماى لتحديد موعد لاستقالتها.

وأظهر استطلاع الرأى أن حزب بريكست الذى يتزعمه نايجل فراج جاء فى المقدمة إذ ارتفعت الأصوات المؤيدة له بنسبة 4 نقاط مئوية ليحصل على 34% بينما حصل حزب ماى على 10% من الأصوات. وتراجع حزب العمال المعارض خمس نقاط ليحصل على 16%.

وحصل حزبا الديمقراطيين الأحرار والخضر، وهما مؤيدان لبقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي، على 15 و11% من الأصوات بالترتيب .

وأدى انهيار التأييد لحزب المحافظين إلى تزايد الضغوط على ماى لتحديد جدول زمنى لرحيلها. ويريد كبار أعضاء الحزب أن تحدد ماى خططها هذا الأسبوع.

وبعد نحو 3 سنوات من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى بأغلبية 52% مقابل 48% لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق بشأن كيفية أو توقيت الخروج من التكتل أو إن كان ذلك سيتم في الأصل.

وقال فراج لإذاعة توك راديو "يجب أن يكون لحزب بريكست مقعد على طاولة المفاوضات مع الحكومة للمساعدة وضع استراتيجيتنا إذا تقدم الحزب في غضون أسابيع".

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس ولكن لم تتمكن ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطة الانسحاب، لذا لجأت ماي إلى حزب العمال، الذي يتزعمه جيريمي كوربين، في محاولة لنيل تأييده.