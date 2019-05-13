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أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم

الإثنين، 13 مايو 2019 12:56 ص
أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم توزيع أرقام الجلوس - أرشيفية
الأمير نصرى
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تشهد مصر اليوم الإثنين عددا من الفعاليات الهامة.. على رأسها:

 

1- المدارس تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

 

2- انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

 

3- الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

4- الزمالك يستعد للسفر للمغرب لنهائى الكونفدرالية

 

5- الإسماعيلى يواجه المصرى وديًا

 

6- موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان

 

7- القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم لقاء وحفل إفطار بحضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية

 

8- محافظ شمال سيناء يشارك فى افتتاح مشروعات ببورسعيد

 

9- مديرية الصحة بالبحر الأحمر تواصل متابعة حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات للكشف على القادمين من الخارج

 

10- جامعة عين شمس: انطلاق امتحانات كلية الحقوق وتفعيل كاميرات المراقبة لمراقبة اللجان

 

11- المفتى يعود من المغرب


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