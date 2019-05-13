أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم

الأمير نصرى

تشهد مصر اليوم الإثنين عددا من الفعاليات الهامة.. على رأسها:

1- المدارس تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

2- انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ‎

3- الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة ‎

4- الزمالك يستعد للسفر للمغرب لنهائى الكونفدرالية

5- الإسماعيلى يواجه المصرى وديًا

6- موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان ‎

7- القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم لقاء وحفل إفطار بحضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية

8- محافظ شمال سيناء يشارك فى افتتاح مشروعات ببورسعيد

9- مديرية الصحة بالبحر الأحمر تواصل متابعة حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات للكشف على القادمين من الخارج

10- جامعة عين شمس: انطلاق امتحانات كلية الحقوق وتفعيل كاميرات المراقبة لمراقبة اللجان

11- المفتى يعود من المغرب