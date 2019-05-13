أجندة الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الأحداث والفعاليات الهامة فى مصر اليوم

تشهد مصر اليوم الإثنين عددا من الفعاليات الهامة.. على رأسها:
1- المدارس تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة
2- انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
3- الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
4- الزمالك يستعد للسفر للمغرب لنهائى الكونفدرالية
5- الإسماعيلى يواجه المصرى وديًا
6- موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان
7- القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم لقاء وحفل إفطار بحضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية
8- محافظ شمال سيناء يشارك فى افتتاح مشروعات ببورسعيد
9- مديرية الصحة بالبحر الأحمر تواصل متابعة حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات للكشف على القادمين من الخارج
10- جامعة عين شمس: انطلاق امتحانات كلية الحقوق وتفعيل كاميرات المراقبة لمراقبة اللجان
11- المفتى يعود من المغرب
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