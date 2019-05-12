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وزير الخارجية يؤكد على أهمية دور الوكالة المصرية فى دعم جهود التنمية بأفريقيا

الأحد، 12 مايو 2019 04:12 م
وزير الخارجية يؤكد على أهمية دور الوكالة المصرية فى دعم جهود التنمية بأفريقيا لقاء وزير الخارجية مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية:
كتب : أحمد جمعة
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اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد مع أعضاء مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تناول اللقاء سبل تطوير دور الوكالة في دعم التنمية بالعديد من الدول، وخاصةً الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على أهمية دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة عبر نقل الخبرات وبناء الكوادر في المجالات ذات الأولوية للدول الأفريقية، فضلاً عن إيفاد الخبراء وتقديم المساعدات لها، مؤكداً على اهتمام مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي برفع معدلات التنمية الشاملة بالقارة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري شدّد على أهمية مواصلة الوكالة تطوير عملها على مستوى القارة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات الدول المُستقبِلة لهذا الدعم. كما أكد على أهمية استمرار التواصُل مع شركاء الوكالة والمتدربين في مختلف الدورات من أجل تعظيم الاستفادة منها.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض مُجمل أنشطة الوكالة، والتي تشمل إقامة عيادات طبية، وتجهيز وحدات طبية داخل مستشفيات بالدول الافريقية، وإيفاد القوافل الطبية، وتقديم الدورات التدريبية الهادفة لبناء القدرات في العديد من المجالات مثل الزراعة والري والصحة والبنية التحتية والطاقة والشباب والإصلاح المالي والإداري، فضلاً عن إيفاد الخبراء في تلك القطاعات، وتقديم المساعدات والدعم التنموي.


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