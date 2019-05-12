مشاهير لبنان والعالم العربى ينعون رحيل البطريرك المارونى نصر الله صفير

ريهام عبد الله

نعى عدد من مشاهير العالم العربى والنجوم اللبنانين، رحيل البطريرك المارونى السابق، نصر الله بطرس صفير عن عمر يناهز 99 عاما، والذى توفى فجر اليوم بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد تراجع حالته الصحية بشكل كبير جراء إصابته بالتهابات فى الرئة، أعقبه تدهور متسارع فى المؤشرات الحيوية ووظائف أعضاء وأجهزة الجسم.

ومن جانبه قدم خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين التعازى فى رحيل صفير فقال :" رحم الله البطريرك الكاردينال نصرالله بطرس صفير، فقيد لبنان و العرب و الوطني المخلص الذي قدم لبلده و شعبه قبل نفسه، إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون".



وزير خارجية البحرين

فيما غردت الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، قائلة :" رحم الله البطريرك صفير"، ونعته الفنانة ماجى أبو غصن فقالت:" رحمك الله بطريرك المواقف الوطنية، نحن بأمس الحاجة اليك".



ماجى بو غصن



نوال الزغبى

ونعته الفنانة الكبيرة نانسى عجرم، وقالت:" رحل رجل المحبة والسلام.. رحم الله أبانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير"، ومن جهته غرد النجم اللبنانى الكبير راغب علامة قائلا:" رحيل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير خسارة وطنية وإنسانية كبرى، التعازي الحارة لكل اللبنانيبن عموماً وللطوائف المسيحية خصوصاً، فلترقد روحك بسلام".



راغب علامة



نانسى عجرم

ونعته الفنانة اليسا قائلة :" رجل الإيمان وصخرة الاستقلال، ما كنت بتمنى شوف هالنهار الحزين عا بلدي برحيلك، الله يرحمك يا قديس لبنان".