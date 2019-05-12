مسئولون أفغان: اغتيال نائب رئيس عمليات الاستخبارات فى كمين لمسلحين

كابول /أ ش أ/

قال مسئولون أمنيون أفغان، اليوم الأحد، بأن نائب رئيس عمليات الاستخبارات فى إقليم بغلان قتل فى كمين لمسلحين فى وقت سابق من اليوم.

وأكد ذلك مسؤولون تحدثوا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، مشيرين إلى أن حادث مقتل عبد المحمود، نائب رئيس الإدارة الوطنية للأمن فى بغلان، وقع فى منطقة كيلاجاى بالمقاطعة.

ولم يعلن أى فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليته عن الحادث، ولكن الوضع الأمنى فى إقليم بغلان الشمالية تدهور خلال السنوات الأخيرة حيث يحاول المسلحون المناهضون للحكومة توسيع موطئ قدمهم فى المقاطعات الشمالية الرئيسية.

وينشط متشددو طالبان فى بعض المناطق النائية فى إقليم بغلان حيث يحاولون فى كثير من الأحيان القيام بأنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.