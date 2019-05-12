قوات باكستانية تمشط فندقا بعد هجوم قتل خمسة أشخاص

رويترز

فتشت قوات الأمن الباكستانية فندقا فاخرا فى مدينة جوادر الساحلية فى جنوب غرب باكستان اليوم الأحد بعد يوم من اقتحام مسلحين انفصاليين له وقتل 5 أشخاص على الأقل فيما قال المسلحون إنها ضربة موجهة لمستثمرين صينيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب.

وقال مسؤولون إن 4 مسلحين على الأقل داهموا فندق بيرل كونتيننتال لكن الشرطة رفضت التعليق اليوم الأحد عما إذا كانت اعتقلت أو قتلت أيا من المهاجمين.

وقال راو منير أحمد ضياء المسؤول البارز بالشرطة لرويترز إن ثلاثة من طوابق الفندق الأربعة تم تفتيشها وإن قوات الأمن تفتش الطابق العلوى بعد نحو 20 ساعة من الهجوم.