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عاطل يمزق جسد جاره بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

الأحد، 12 مايو 2019 11:55 ص
عاطل يمزق جسد جاره بسبب لهو الأطفال بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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مزق عاطل جسد جارة فى مشادة كلامية على خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتم نقل المصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمه، من مستشفى الدمرداش بوصول "مصطفى ص ب" 31 عاما صاحب مكتبة مصاب بجرح طعنى أسفل الصدر وتم حجزه للعلاج .

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب إتهم "محمد ع ح" 23 عاما عاطل بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً ما به من إصابات، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية على خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وفر هارباً.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عباره عن "مطواه" تم التحفظ عليها واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه وأحداث إصابته بجروح قطعيه بكف اليد اليمنى .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9932 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م .

 

 


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