ضبط 2.5 كيلو مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، 2 كيلو ونصف مخدرات من الإستروكس والحشيش والهيروين فى حمله مكبرة استهدفت مدن شبرا الخيمه والخصوص والقناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات واعترفوا بترويجها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطاراً من العميد محمد عامر رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن يفيد القيام بحمله أمنيه لضبط تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين فى منطقة الوحد العربية تخصصوا فى ترويج المخدرات وهم " ا ع ح " 28 سنه و " ع س " 34 سنه و" ح خ " 23 سنه و " م ع " 22 سنه وبحوزتهم 1 كيلو جرام من مخدر الإستروكس ومبلغ مالى 700 جنيه و 4 هاتف محمول، وبمواجهتهم أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

وفى مدينة الخصوص تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط تشكيل "توته" للاتجار فى الهيروين ويضم عاطلين وهما "ص د" وشهرته " توته " 30 سنه و "خ ا" 32 سنه عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وكميه من الطلقات و150 جرام هيروين ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

وفى القناطر الخيرية ألقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية القبض على عاطل بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، بحوزته كيلو ونصف حشيش قبل ترويجه بالبيع على زبائنه، كما عثر بحوزته على مطواه ومبلغ مالى واعترف بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.