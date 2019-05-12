video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2.5 كيلو مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 12 مايو 2019 12:36 م
ضبط 2.5 كيلو مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية نبات الإستروكس المخدر - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، 2 كيلو ونصف مخدرات من الإستروكس والحشيش والهيروين فى حمله مكبرة استهدفت مدن شبرا الخيمه والخصوص والقناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات واعترفوا بترويجها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطاراً من العميد محمد عامر رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن يفيد القيام بحمله أمنيه لضبط تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين فى منطقة الوحد العربية تخصصوا فى ترويج المخدرات وهم " ا ع ح " 28 سنه و " ع س " 34 سنه و" ح خ " 23 سنه و " م ع " 22 سنه وبحوزتهم 1 كيلو جرام من مخدر الإستروكس ومبلغ مالى 700 جنيه و 4 هاتف محمول، وبمواجهتهم أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

وفى مدينة الخصوص تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط تشكيل "توته" للاتجار فى الهيروين ويضم عاطلين وهما "ص د" وشهرته " توته " 30 سنه و "خ ا" 32 سنه عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وكميه من الطلقات و150 جرام هيروين ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.

وفى القناطر الخيرية ألقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية القبض على عاطل بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، بحوزته كيلو ونصف حشيش قبل ترويجه بالبيع على زبائنه، كما عثر بحوزته على مطواه ومبلغ مالى واعترف بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية

أخبار مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

القليوبيه

مديرية امن القليوبية

استروكس

حشيش وهيروين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة