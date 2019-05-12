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الأحد، 12 مايو 2019 03:30 م
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صور محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس 10 كبائن بشاطئ الفيروز الجديد بطور سيناء بتكلفة مليون جنية

الأحد، 12 مايو 2019 03:16 م
صور محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس 10 كبائن بشاطئ الفيروز الجديد بطور سيناء بتكلفة مليون جنية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء وضع حجر الاساس الكبائن
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بوضع حجر الأساس لإنشاء 10 كبائن للشاطئ الفيروز بطور سيناء بتكلفة مليون جنية، لإقامة كبائن وحمام سباحة وملاعب رياضية لاستقبال المصطفين خلال أجازة الصيف وعيد الفطر المبارك، بحضور المحاسب فوزى همام  السكرتير المساعد للمحافظة واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

 

وأطلق المحافظ اسم شاطئ الفيروز بدلا من الشاطى العام، مشيرا إن الشاطئ يعد متنفس حضارى لأهالى مدينة الطور وسيجرى توسيع الشاطئ العام فى الاتجاه الشمالى حتى يستوعب أكبر عدد من مواطنى مدينة الطور، موضحاً أن شاطئ الفيروز الجديد بمدينة الطور بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه ويتضمن 2 برج انقاد و 2 أماكن للاستحمام عقب الخروج من الشاطئ ومقاعد للأسر وكافتيريا وحمامات للسيدات وأخرى للرجال.

 

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال المجلس التنفيذى اليوم بديوان عام المحافظة على دعم مدينة طور سيناء بمليون جنية من موازنة المحافظة، وذلك لتحسين البيئية، منها تشجير الشوارع ونظافة ونجيل الميادين حتى تظهر المدينة بصور لائقة.

 

 

 

 
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