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صور.. ضبط راكب سودانى بالمطار حاول تهريب 36 كيلو من "جلود الثعابين"

الأحد، 12 مايو 2019 02:51 م
صور.. ضبط راكب سودانى بالمطار حاول تهريب 36 كيلو من "جلود الثعابين" جلود ثعابين مهربه
كتبت رحاب نبيل
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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد محاولة تهريب كمية كبيرة من جلود الثعابين أخفاها راكب سودانى الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الخرطوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.
 
جلود ثعابين مهربه (2)
 
 
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، اشتبه محمد عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية فى راكب سودانى الجنسية قادم على الرحلة، وتم تمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة سالم عابد مأمور الفحص، تم تأييد الاشتباه، وبالعرض على أميرة عطية مدير الجمرك قررت تشكيل لجنة جمركية من أحمد رفاعى مأمور الجمرك وعبد الفتاح دويدار المشرف على الصالة الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، تبين وجود 800 فرخ من جلود الثعابين بوزن قائم 36 كيلو جرام.
 
جلود ثعابين مهربه (1)
 
 
قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للجمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.

 


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