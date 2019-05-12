video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة الجارديان : خبراء بريطانيون يدشنون حملة لتشجيع الناس على الاستعداد للموت

الأحد، 12 مايو 2019 04:00 ص
صحيفة الجارديان : خبراء بريطانيون يدشنون حملة لتشجيع الناس على الاستعداد للموت وسواس الموت
أ ش أ
إضافة تعليق

دشّن خبراء بأكاديمية طبية بريطانية حملة لتشجيع الأفراد على الاستعداد بشكل أفضل للموت وجعله موضوعا مقبولا للنقاش.

 

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى أمس السبت ، أن الخبراء بأكاديمية العلوم الطبية فى لندن رأوا أنه رغم أن الموت نهاية حتمية لكل شخص ، إلا أن قليلين فقط هم من لا ينزعجون من الحديث عنه ، كما أن معظم الناس لم يخططوا بشأن الكيفية التى يودّوا أن تكون نهايتهم بها.

 

وتدعو ديم ليزلى فالوفيلد ، أستاذة علم الأورام النفسى بجامعة ساسكس ، الناس لرسم خطط لموتهم ، تماما كما يرسمون خطط للتحضير لاستقبال مولود جديد.

 

ونقلت "الجارديان" عن فالوفيلد قولها "لدينا خطط للميلاد يسجل فيها الناس ما يفضلون حدوثه ، ويعلم جميعنا أن الأحداث فى بعض الأوقات تحل محل أمانينا ، لكن بإمكاننا التفكير مليا به وجعله بأفضل طريقة يمكن أن يكون عليها ، لا ينبغى أن يُرى وضع خطة الموت كشيء مرعب فعله".

 

وأضافت الخبيرة النفسية أن الفشل فى التخطيط والحديث عن الموت يعنى أن كثيرا من الناس لا يقضون أسابيعهم وساعاتهم الأخيرة كما اختاروا ، والعائلات تُترك فى كثير من الأحيان بشيء من الندم.

 

وأظهر استطلاع لأكاديمية العلوم الطبية أن 6 من بين كل 10 أشخاص يشعرون أنهم يعلمون القليل أو لا يعلمون شيئا عن الساعات الأخيرة فى حياة الإنسان، بينما يحصل الكثيرون على معلوماتهم عن الموت من خلال الأفلام الوثائقية أو العروض التليفزيونية الأخرى بدلا من الحوار مع متخصصين طبيين.

 

وبيّن البحث أن الثلث من نحو ألف شخص شاركوا فى مقابلات شخصية خاصة بالدراسة رفضوا الإجابة على أسئلة عن الموت والاحتضار، الأمر الذى يوضح أن كثيرين لا يشعرون بالراحة فى الحديث عن ذلك الأمر.

 

من جانبه، قال البروفيسور روبرت ليتشلر رئيس الأكاديمية " إن تحدّى ذلك الأمر المحظور هو فى قلب الحملة الوطنية للأكاديمية".

 

فيما أكدت فالوفيلد أنه رغم كون الموت شيئا حزينا بطبيعته ، لكن رفض الحديث عن الشيء الذى لا مفر منه يجعل من تلك الخبرة أكثر صدمة لكل من الشخص الذى يحتضر ومن ثمّ أحبّتهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

الموت بسبب الإهمال بملاعب أعرق الأندية المصرية.. وفاة عضو الأهلى بفرع الشيخ زايد لغياب سيارة إسعاف.. ونادى القرن يبرر خطأه الفاجع بارتفاع سعر تخصيص السيارة.. والأعضاء غاضبون ويطالبون مجلس الخطيب بالتحقيق.. صور

هل تفكر النجمة العالمية شير فى تجميد جسدها بعد الموت؟ .. اعرف التفاصيل

بعد 40 سنة.. القبض على شخص اغتصب امرأة حتى الموت بكاليفورنيا.. اعرف القصة؟

تاريخ البشاعة.. كيف تفنن البشر فى القتل والتعذيب.. "30 طريقة للقتل" يرصد أبرزها.. الموت بألف جرح الأصعب.. الخازوق للمتمردين.. افتراس الحيوانات بروما قديما..السحل والتقطيع للخيانة العظمى.. والحقنة المميتة الأحدث

بريطانيا

الموت

لندن

الاستعداد للموت

المملكة المتحدة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح سادس أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة