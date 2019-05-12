سقوط صاحب مصنع يضيف مواد كيميائية لزيوت الطعام المغشوشة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، وإعادة تنقيتها وتعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى، وضبط بحوزته 17 طن و413 كيلو من الزيوت، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " محمود. ف " صاحب مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بأبو النمرس، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي، غير صالحة للاستخدام الآدمى وتنقيته وإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة، وتعبئة عبوات تحمل علامات تجارية مثل (الملكة – شهد) بدون وجه حق، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع، خاصة فى تلك الفترة لمناسبة شهر رمضان، وإعادة طرحها في الأسواق.

وتم شن حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المصنع، وضبط المتهم، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 17 طن و413 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى عبوات فارغة واستيكرات معدة للتعبئة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.