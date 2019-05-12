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رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا:لا يهمنى خطاب فوكس عن الاسلام والمسلمين

الأحد، 12 مايو 2019 03:24 م
رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا:لا يهمنى خطاب فوكس عن الاسلام والمسلمين رياض تاتارى
كتبت فاطمة شوقى
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أكد رئيس اللجنة الإسلامية فى إسبانيا "رياض تاتارى" فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "الفارو دى سبتة" أن عدد المسلمين فى إسبانيا 2 مليون مسلم منهم 44% إسبان، وأنه على صلة بجميع الأطراف، مؤكدا أن فى شهر رمضان اللجنة الإسلامية تطالب بالتسهيل على المؤمنين لصيام نهار رمضان.

 

وحول حزب فوكس اليمينى المتطرف قال تاتارى  "لا يهمنى خطاب فوكس عن الإسلام والمسلمين "، مضيفا "ما يهمنى هو أنهم يعرفوننى ويعرفون المسلمين، وهذا يتم من خلال الحوار ، الذى هو مفتاح نجاح التعايش.

 

وردا عن سؤال عن شعور اللجنة الإسلامية الإسبانية بالانزعاج من دور السلطات المغربية فى الشؤون الدينية فى سبتة، قال "لا يتعلق الحديث عن المغرب أو بلد آخر، فى إسبانيا لدينا تشريعاتنا الخاصة بشأن المسائل الدينية، نود أن نأخذ زمام مصيرنا فى هذا المجال وأعتقد أننا نحسن أداء للمجتمع الإسبانى. أى تدخل ، لا حاجة لاستشهاد أى شخص ، فإنه لا يساعد، ولكن يمكن أن يضر.

وعن تمويل المساجد واختيار الائمة، قال تاتارى إن"هذا يحتاج إلى دراسة مع إدارتنا لمعرفة تفاصيل تمويل المساجد واختيار الائمة والبدائل".

 

 


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