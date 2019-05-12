رئيس البرلمان: قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول المجلس

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول أعمال المجلس، مضيفا: "هذا القانون يحتاج لحوار مجتمعى للوصول إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر وعندما نصل إلى صياغة توافقية بين طرفى العلاقة سيكون المجلس جاهزا لمناقشته.

وأوضح عبد العال، أن النائب تقع عليه المسئولية عندما يتكلم لأن عضو مجلس النواب رجل دولة، متابعا: "بلاش تبوظوا الدور الايجابى اللى عملتوه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ردا على ما أثاره النائب على بدر فى الجلسة العامة عندما قال إن البعض آثار أن هناك قانون الإيجار القديم فى المجلس وبدأ الرأى العام يتساءل وحدث لغط كثير، مطالبا المتحدث باسم المجلس بأن يكون موجود للرد على هذه الأخبار المشبوهة.