video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان: قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول المجلس

الأحد، 12 مايو 2019 01:17 م
رئيس البرلمان: قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول المجلس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على
إضافة تعليق

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليس مطروحا على جدول أعمال المجلس، مضيفا: "هذا القانون يحتاج لحوار مجتمعى للوصول إلى علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر وعندما نصل إلى صياغة توافقية بين طرفى العلاقة سيكون المجلس جاهزا لمناقشته.

 

وأوضح عبد العال، أن النائب تقع عليه المسئولية عندما يتكلم لأن عضو مجلس النواب رجل دولة، متابعا: "بلاش تبوظوا الدور الايجابى اللى عملتوه".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ردا على ما أثاره النائب على بدر فى الجلسة العامة عندما قال إن البعض آثار أن هناك قانون الإيجار القديم فى المجلس وبدأ الرأى العام يتساءل وحدث لغط كثير، مطالبا المتحدث باسم المجلس بأن يكون موجود للرد على هذه الأخبار المشبوهة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حقوق إنسان البرلمان توصى بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ مبنى القومى لحقوق الإنسان

لجان البرلمان تناقش مشروعات موازنة العام الجديد .. وبحث الاستعدادات لاستضافة "الأمم الافريقية"

البرلمان يناقش اتفاقية بين مصر وأذربيجان بـ"إلغاء تأشيرات الدخول"

غداً.. موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام البرلمان

"خطة البرلمان" تعد بالاستجابة لزيادة موازنة وزارة التربية التعليم

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

علي عبد العال

الجلسة العامة

قانون العلاقة بين المالك والمستاجر

حوار مجتمعى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة