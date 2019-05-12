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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 12/5/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.


كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.
 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 18 36

شبين الكوم 17 35

طنطا 16 34

دمنهور 16 35

الإسكندرية 15 26

بلطيم 16 27

مطروح 18 24

السلوم 16 23

سيوة 16 31

بورسعيد 18 26

دمياط 18 26

الزقازيق 17 36

الإسماعيلية 20 36

السويس 17 34

العريش 16 28

رفح 17 27    

رأس سدر 17 32

نخل 09 33

نويبع 20 35

طابا 19 34

كاترين 13 26

الطور 19 31

شرم الشيخ 21 31

الغردقة 20 32

مرسى علم 22 31

الفيوم 18 36

بنى سويف 18 36

المنيا 18 36

أسيوط 17 36

سوهاج 18 36

قنا 19 37

الأقصر 19 37

أسوان 20 38

أبوسمبل 19 38

الوادى الجديد 17 38

شلاتين 20 32

أبو رماد 21 31

حلايب 22 29

رأس حدربة 21 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 24 38

الرياض 23 32

المنامة 28 33

أبوظبى 28 36

الدوحة 28 36

الكويت 24 38

دمشق 11 31

بيروت 20 25

عمان 14 29

القدس 16 28

غزة 17 27

بغداد 20 37

مسقط 31 37

صنعاء 12 28

الخرطوم 25 40

طرابلس 14 28

تونس 14 23

الجزائر 11 19

الرباط 18 34

نواكشوط 20 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

اسطنبول 14 22

إسلام آباد 22 36

نيودلهى 27 41

جاكرتا 25 32

بكين 13 27

كوالامبور 24 32

طوكيو 13 23

أثينا 14 23

روما 15 19

باريس 05 16

مدريد 11 25

برلين 04 14

لندن 06 15

مونتريال 07 17

موسكو 13 22

نيويورك 09 12

واشنطن 15 14


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