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تنفيذ 217 قضية لصالح البنوك بقيمة 4 ملايين جنيه

الأحد، 12 مايو 2019 11:58 ص
تنفيذ 217 قضية لصالح البنوك بقيمة 4 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن العام خلال شهر من تنفيذ 217 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

وقام  قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أبريل الماضى عن تنفيذ (217 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والهيئات )، وتم تنفيذ ( 210 ) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت (4,602,750 أربعة مليون وستمائة وإثنان ألف وسبعمائة وخمسون جنيهاً ) لصالح (9) بنوك مختلفة، وتنفيذ (7) أحكام قضائية لصالح (5) شركات وهيئات .

 


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