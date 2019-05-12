تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل توقيع عقد شقتك مع المالك

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء، نعرض روشتة قانونية بعد مراجعتها من أساتذة القانون، تتمحور اليوم حول الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل توقيع عقد شقتك مع المالك وهى:

يجب أن تكون الشقة موجودة بالفعل أى تم بناؤها، فمن الخطورة التعاقد على شقة لم يتم بناؤها ويفضل دائما استلام الشقة فور دفع ثمنها، لأن حيازة الشقة تضعك فى موقف قوة وتجنبك الكثير من المشاكل.

يجب الاطلاع على مستندات الملكية ومنها أصل عقد البيع وعقد ملكية الأرض المقام عليها العقار.

الإطلاع على رخصة البناء والتأكد من أن البائع لم يقم بالمخالفة.