video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أبرز القطع الأمريكية بالشرق الأوسط بعد وصول حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن".. فيديو

الأحد، 12 مايو 2019 05:20 م
تعرف على أبرز القطع الأمريكية بالشرق الأوسط بعد وصول حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن".. فيديو
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق
مع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أرسل الرئيس الأمريكى ترامب، حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعم القوات الموجود فى عدة مناطق.
 
 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز التمركزات العسكرية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك أبرز القطع الموجودة.

 
 
1-            حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن
 
 
 
2-            السفينة الحربية يو إس إس أرلنجتون والتى تعد من أبرز القطع البحرية الأمريكية
 
 
 
3-            قاذفات الطائرات  بي-52  وهى من أخطر قوات الردع النووى بالعالم
 
  
 
4-            إعادة نشر صواريخ باتريوت التى سحبتها قبل ذلك
 
 
 
5-            الأسطول الخامس الأمريكى ويتمركز بالخليج العربى
 
 
 
6-            يضم الأسطول الخامس حاملة مروحيات ومقاتلات وعدة مدمرات بحرية
 
 
 
7-            أكثر من 30 ألف مقاتل أمريكى منتشرين فى العراق وعدة دول أخرى
 
 
 
8-            قوات المارينز الخاصة والتى تكلف بمهمات سرية
 
 
 
9-            عدة قواعد أمريكية بالخليج العربى وأبرزها قاعدة العديد القطرية
 
 
 
10-          تضم القواعد العسكرية طائرات إف 15 و إف 16
 

إضافة تعليق

حاملة الطائرات

إبراهام لينكولن

ترامب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة