تعرف على أبرز القطع الأمريكية بالشرق الأوسط بعد وصول حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن".. فيديو

كتب زكى القاضى

مع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أرسل الرئيس الأمريكى ترامب، حاملة الطائرات إبراهام لينكولن لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعم القوات الموجود فى عدة مناطق.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز التمركزات العسكرية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك أبرز القطع الموجودة.

1- حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن

2- السفينة الحربية يو إس إس أرلنجتون والتى تعد من أبرز القطع البحرية الأمريكية

3- قاذفات الطائرات بي-52 وهى من أخطر قوات الردع النووى بالعالم

4- إعادة نشر صواريخ باتريوت التى سحبتها قبل ذلك

5- الأسطول الخامس الأمريكى ويتمركز بالخليج العربى

6- يضم الأسطول الخامس حاملة مروحيات ومقاتلات وعدة مدمرات بحرية

7- أكثر من 30 ألف مقاتل أمريكى منتشرين فى العراق وعدة دول أخرى

8- قوات المارينز الخاصة والتى تكلف بمهمات سرية

9- عدة قواعد أمريكية بالخليج العربى وأبرزها قاعدة العديد القطرية

10- تضم القواعد العسكرية طائرات إف 15 و إف 16