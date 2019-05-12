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الأحد، 12 مايو 2019 12:28 م
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تخفيضات بنسبة 60% على معرض الحسين للكتب الدينية

الأحد، 12 مايو 2019 12:05 م
تخفيضات بنسبة 60% على معرض الحسين للكتب الدينية معرض الحسين للكتب الدينية
كتب - إسماعيل رفعت
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يقدم معرض الكتب الدينية بساحة مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة بجوار ملتقى الفكر الإسلامى، تخفيضات تصل إلى 60% على الكتب.
 
ويقام المعرض سنويا بجوار ملتقى الفكر الإسلامى، لبيع كتب علماء الأزهر التى تعالج الفكر المتطرف، حيث يستضيف الملتقى علماء الأزهر على مدى شهر رمضان الكريم.
 
فى سياق متصل يحرص ملتقى الفكر الإسلامى على استضاف فرق الإنشاد الدينى فى ساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وكان آخرها يوم الخميس الماضى، بحضور عدد من المنشدين، فى إطار الدور الثقافى الذى يقدمه الملتقى خلال شهر رمضان المبارك.
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مسجد الإمام الحسين

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شهر رمضان

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