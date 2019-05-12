اليوم السابع: ضربة جديدة لـ«شقق الإرهاب»

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: ضربة جديدة لـ«شقق الإرهاب».. حيث توافق تشريعية النواب على تعديل قانون مكافحة الإرهاب بإلزام كل من يؤجر عقارا بإخطار القسم أو مركز الشرطة، والحبس والغرامة لمن يخالف.





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