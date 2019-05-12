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المرصد السورى: ارتفاع قتلى المعارك فى منطقة خفض التصعيد إلى 290 شخصا

الأحد، 12 مايو 2019 04:49 م
المرصد السورى: ارتفاع قتلى المعارك فى منطقة خفض التصعيد إلى 290 شخصا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ارتفاع حصيلة قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد فى سوريا إلى 290 شخصا.

وأشار المرصد، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن طيران النظام قصف قرية زيزون فى سهل الغاب بريف حماة الشمالي، فضلا عن قصف آخر على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي؛ وكذا استهدافات متبادلة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة على محور كفر نبودة بريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد أن الطيران المروحى ألقى براميل متفجرة على محور كبانة ضمن جبل الأكراد فى ريف اللاذقية الشمالي.

يشار إلى أن قوات النظام توسع نطاق عملياتها البرية فى ريفى حماة وإدلب، مسيطرة على عدد من القرى فى مناطق منزوعة السلاح الثقيل بحسب اتفاق سوتشي، واستولت قوات النظام على 9 قرى كانت تابعة للمعارضة المسلحة، ومن بين القرى قلعة المضيق وكفر نبودة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن فى وقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى المعارك والقصف على منطقة خفض التصعيد إلى 265 شخصا خلال 12 يوما من التصعيد.

 


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